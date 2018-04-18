В Москве и Петербурге начались проблемы с доступом к сети «ВКонтакте»

Пользователи «ВКонтакте» из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Самары сообщают о сбое в работе соцсети.

На странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, пользователи пишут о зависании соцсети, пропаже диалогов и музыки, неработающем видео и т. д.

Более половины пользователей (55%) жалуются на проблемы со входом, еще у 27% не открывается сайт «Вконтакте», 16% не могут отправить сообщения.

Пик сообщений о неполадках пришелся на 17 часов по Москве. Сейчас он пошел на спад.