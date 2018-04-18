В Москве продлили время голосования на выборах

На заседании Мосгордумы были приняты изменения в «Избирательный кодекс города Москвы», узаконившие продление времени голосования с 20 до 22 часов. Кроме того, как сообщает ИА REGNUM, Общественная палата столицы сможет назначать наблюдателей на избирательные комиссии.

Помимо этого, было увеличено со 100 до 500 человек количество доверенных лиц, назначаемых кандидатом на должность мэра столицы.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что принятый закон обеспечит создание дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан, будет способствовать большей открытости и гласности при проведении выборов.

«Законопроект содержит три новеллы, связанные с участием представителей Общественных палат субъектов, общественности в работе ЦИК, изменением времени голосования и увеличением количества доверенных лиц кандидатов. По всей стране корпус общественных наблюдателей, участвовавших в общественном контроле на выборах президента, составил 146 тыс. человек. Огромный общественный запрос был и в городе Москве. Статус доверенного лица — это удостоверение, это гарантия того, что кандидат знает тех людей, которые от его имени вещают, это право агитировать за кандидата. Третья новелла о продлении времени голосования с логической точки зрения была поддержана депутатами на заседании комиссии», — подчеркнул председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников («Единая Россия»).