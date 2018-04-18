В ОРДО запасов дизельного топлива осталось на неделю

Запасов дизельного топлива на заправках в «ДНР» осталось всего на неделю.

«Депутат» фракции «Свободный Донбасс»,» зампред Комитета НС ДНР по промышленности и торговле» Евгений Орлов отметил: «Ни для кого не было секретом, что 2018 год мы встретим в кризисном положении. Еще в декабре 2017 г., на пленарном заседании в НС я предупредил Голенко [экс-министр угля и энергетики ДНР — прим.ред. DNR LIVE] о том, что нас ожидает топливный кризис и необходимо предпринимать меры, которые позволили бы минимизировать риски. Но бывший министр отрицал возможность возникновения такой ситуации».

Также, он уточнил, что сегодняшняя ситуация на заправках исходит из двух ключевых моментов: «В первую очередь, это связано с ситуацией на самом топливном рынке в РФ. При увеличении цены на нефть снижается мотивация для производства топлива. В результате чего возникает нехватка такого топлива. Вторым ключевым моментом является то, что лицензирование началось в январе, в тот период, когда изменились правила на самом рынке в РФ. То есть, параллельно с возникновением трудностей при покупке нефтепродуктов в России предпринимателю приходится еще изымать средства на лицензирование».

Также, он добавил, что возникшая ситуация привела к тому, что объема запасов дизельного топлива в ОРДО хватит буквально на неделю:"Если не будут предприняты конкретные эффективные шаги, через неделю мы получим город без маршруток, магазины без товара и т. д. Поэтому меры нужно предпринимать буквально в кратчайшие сроки. Необходимо реализовать комплекс мероприятий, который позволит дерегулировать рынок. Нужно создать профессиональное сообщество для диалога, выбрать министерство, которое будет ответственно за результаты государственной политики в сфере ГСМ».

Также, Орлов обратил особое внимание на то, что впереди посевная кампания:"Если ответственные ведомства не решат вопрос с топливным кризисом, то это будет гуманитарная катастрофа».