Пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова сообщила ТАСС, что в результате нападения на школу в Стерлитамаке пострадали четыре человека.

«По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется», — рассказала она агентству.

Следственный комитет в официальном канале в Tamtam сообщил о следственной группе, направленной на место происшествия.

«На месте происшествия в школе г. Стерлитамака работает следственная группа регионального СКР. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении ведомства.

Как сообщили Ufa1.ru в пресс-службе республиканского СК, 17-летний ученик коррекционного класса школы № 1 Стерлитамака зашел в кабинет информатики. У подростка при себе был нож, он порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество, поджег его, и сам себе нанес ножевое ранение.

«Пожарная сигнализация сработала, и ученица одного из классов на этаже, испугавшись, выпрыгнула со 2 этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы», — пояснили в пресс-службе.