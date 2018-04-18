В России провалила испытания первая газовая турбина большой мощности

Первая в РФ газовая турбина большой мощности ГТД-110М, созданная «Роснано», «Ростехом» и «Интер РАО», разрушилась на испытаниях. Как сообщили источники «Коммерсанта», решение проблемы может затянуться еще минимум на год.

Пока не решено, будут ли испытатели пересобирать аварийную турбину или готовить новый образец. Также не определены источники дофинансирования проекта.

Отечественный аналог продукции Siemens и GE разрушился из-за дефекта роторной части, точнее, был поврежден диск одной из ступеней.

Собеседники издания сообщили, что закрытый в конце 2000-х проект ГТД-110М был реанимирован из-за введения санкций. В России нет технологи изготовления турбин большой мощности. Стоимость модернизации проекта составляет около 1,5 млрд рублей.

«Нам не оставили выбора, ведь подходящее оборудование производят американцы, немцы и итальянцы», — заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью «Коммерсанту», опубликованном в декабре 2017 года.

Ранее «Ростеху» пришлось покупать турбины Siemens и GE для ТЭС в Крыму с помощью схемы непрямой поставки через их перепродажу. Эту сделку немецкий концерн неоднократно безуспешно оспаривал в суде и требовал ареста поставленного на полуостров оборудования