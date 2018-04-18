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В самолетах могут появиться стоячие места


Добавлено: 18 апр 2018 в 22:32, Категория: Новости на сегодня
В самолетах могут появиться стоячие места

Итальянская фирма Aviointeriors разработала дизайн стоячих мест для самолетов и представила их на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге. Об этом сообщает The Telegraph.

Напоминающий седло наездника дизайн конструкции разрабатывался с 2010 года. «Сидения» закрепят вертикальными стойками, пассажир сможет облокотиться на них или на два подлокотника. Производители заявили, что их разработка позволит «уплотнить рассадку», и увеличить пассажировместимость самолета на 20%.

Особенным спросом кресла, скорее всего, будут пользоваться у авиакомпаний, осуществляющих полеты на небольшие расстояния или бюджетных перевозчиков.

Издание сообщило, что стоячими местами заинтересовались колумбийская авиакомпания VivaColombia и ирландский лоукостер Ryanair.

It’s baaaaaack! The AvioInteriors Skyrider saddle seat is returning to #AIX18 after its controversial reception. Will the fact that 28” is normal on low-cost carriers mean that a 23” squat for a (very) short flight seems more #PaxEx palatable? #avgeek pic.twitter.com/zLylr91NiT

— John Walton (@thatjohn) 10 апреля 2018 г.

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Добавлено: 18 апр 2018 в 22:32, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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