В Швеции разгорелся скандал после репортажа о Сирии, где США поменяли на Россию

Скандал разгорелся в Швеции, когда местный канал TV4 в сюжете про Сирию перевел слова сирийки о США высказываниями «Россия, Иран и режим».

В результате в соцсетях поднялся поток возмущения и руководству канала пришлось признать ошибку в переводе на шведский с арабского.

Так сообщается, что сирийская женщина сказала:

Удар достаточного эффекта не возымел, нам бы хотелось увидеть больше. Мы хотим, чтобы отомстили за нас. Россия, Иран и режим должны уйти: они украли нашу землю и нашу страну.

Одна женщина написала в Фейсбук возмущенный пост, о том, что TV4 обманывает своих зрителей. Руководство канала ответило отдельным постом, подтвердив факт ошибки в переводе. С их слов перевод неправильно лег на видео, но ошибка была во время выявлена. Все последующие репортажи шли уже с исправлением.

Читатель ИноСМИ, представивших материал о шведской ошибки, оставил следующий комментарий:

«Неправильно перевела в одном слове... Они не только обманывают своих зрителей, но и считают из да идиотов выдумывая подобные оправдания», - пунктуация сохранена.