В США начали клонировать сибирских мамонтов

Показать меню
Актуально
Эмери после победы "ПСЖ" в чемпионате Франции: наша главная цель - ЛЧ - 03:38 Эмери после победы Сыроподобные продукты могут запретить в России - 03:49 Сыроподобные продукты могут запретить в России У борющегося с Россией молдавского олигарха «нашли» портрет Геббельса и всё - 04:49 У борющегося с Россией молдавского олигарха «нашли» портрет Геббельса и всё стало ясно Американцы кричат о тотальной победе - 05:28 Американцы кричат о тотальной победе Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи - 06:07 Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи Президент Франции рассказал о своей вере в европейский суверенитет - 06:26 Президент Франции рассказал о своей вере в европейский суверенитет В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза - 06:48 В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза «Россия готовится к большой войне на Балтике», — СМИ Швеции - 07:07 «Россия готовится к большой войне на Балтике», — СМИ Швеции "Хьюстон" одолел "Миннесоту" в первом матче серии плей-офф НБА - 07:50 Театральную награду «Золотая маска» получил режиссер Юрий Бутусов - 08:00 Театральную награду «Золотая маска» получил режиссер Юрий Бутусов СМИ узнали о желании Трампа ударить по российским объектам в Сирии - 08:02 СМИ узнали о желании Трампа ударить по российским объектам в Сирии Мемория. Николай Трубецкой - 08:03 Мемория. Николай Трубецкой Одна ядерная бомба решила всё: в Москве ответили Хейли на «недостойную Сирию» - 08:09 Одна ядерная бомба решила всё: в Москве ответили Хейли на «недостойную Сирию» Родителей отстраняют от воспитания и меняют на психологов - 08:10 Родителей отстраняют от воспитания и меняют на психологов В США рассказали о варианте удара по Сирии с поражением ПВО России - 08:35 В США рассказали о варианте удара по Сирии с поражением ПВО России Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны - 08:49 Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации по легкой атлетике Джуканович одержал победу на выборах президента Черногории - 08:52 Джуканович одержал победу на выборах президента Черногории
» » В США начали клонировать сибирских мамонтов

В США начали клонировать сибирских мамонтов


Добавлено: 18 апр 2018 в 02:53, Категория: Новости на сегодня
В США начали клонировать сибирских мамонтов

В Гарвардском университете США стартует проект по клонирования мамонтов. Ученые планируют клонировать животное с помощью найденных ранее остатков ДНК. Об этом сообщает Daily Mail.

ДНК мамонта, найденные в Сибири, будут вживлены в клетки обычного азиатского слона. По сути это будет гибрид слона и мамонта, которые вымерли около 10 тысяч лет назад.

Главной целью проекта является восстановление климата Арктики и местной экосистемы.

«Холодоустойчивые слоны смогут утаптывать сохраняющий тепло снег и поддерживать тем самым деревья зимой, а также создавать летом благоприятные условия для роста травы, хорошо отражающей тепло. Они также смогут помочь усилить возможности фотосинтеза у растений», — утверждает профессор Джордж Черч.


Материалы по теме:

Ученые планируют воссоздать мамонта в ближайшие 10 лет
Ученые озвучили сенсационные сроки возрождения мамонтов
Ученые будут клонировать знаменитого Малоляховского мамонта
Учёные собираются клонировать мамонта, найденного в Сибири
Добавлено: 18 апр 2018 в 02:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Решится ли Украина на блицкриг на Донбассе?

Решится ли Украина на блицкриг на Донбассе?

Я не готов: Трамп отложил новый санкционный удар по России

Я не готов: Трамп отложил новый санкционный удар по России

Спецназовцы США и Румынии уже давно в Молдове: Евромайдан или война с Приднестровьем?!

Спецназовцы США и Румынии уже давно в Молдове: Евромайдан или война с Приднестровьем?!

Белла и Джиджи Хадид устроили пикник с хот-догами на Coachella

Белла и Джиджи Хадид устроили пикник с хот-догами на Coachella

Новости России
еще новости
Володин: Место США на российском рынке с удовольствием займут другие страны

Володин: Место США на российском рынке с удовольствием займут другие страны

Роскомнадзор создал горячую линию о ложной информации по блокировкам

Роскомнадзор создал горячую линию о ложной информации по блокировкам

Эксперт: Блокировка Telegram — вопрос принципа

Эксперт: Блокировка Telegram — вопрос принципа

Уже через пять минут после возгорания из «Зимней вишни» было не выбраться

Уже через пять минут после возгорания из «Зимней вишни» было не выбраться

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Бруклин Бекхэм на Coachella с еще одной моделью

Бруклин Бекхэм на Coachella с еще одной моделью

Как Хлое Кардашьян назвала дочь?

Как Хлое Кардашьян назвала дочь?

Роман Капаклы сделал для себя определенные выводы

Роман Капаклы сделал для себя определенные выводы

Бойфренд покойного Джорджа Майкла намерен распродать личные вещи музыканта:

Бойфренд покойного Джорджа Майкла намерен распродать личные вещи музыканта: "Это способ выжить!"

Новости политики
еще новости
В Армении заявили о начале «бархатной революции»

В Армении заявили о начале «бархатной революции»

Срочный ультиматум «Большой семерки» по делу Скрипаля: ответ дали в Совфеде

Срочный ультиматум «Большой семерки» по делу Скрипаля: ответ дали в Совфеде

Сенат США забирает права Трампа на войну

Сенат США забирает права Трампа на войну

Россия начинает подготовку к отключению Swift

Россия начинает подготовку к отключению Swift

Новости экономики
еще новости
Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США

Россия продолжила избавляться от вложений в госдолг США

В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза

В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Новости общества
еще новости
Второй день сбора психологов довузовских общеобразовательных учреждений МО РФ представлен в виде мастер-классов

Второй день сбора психологов довузовских общеобразовательных учреждений МО РФ представлен в виде мастер-классов

ДОСААФ Тульской области провел «Уроки Мужества» посвященные летчику-асу

ДОСААФ Тульской области провел «Уроки Мужества» посвященные летчику-асу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подвели итоги за зимний период обучения на водительской конференции

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подвели итоги за зимний период обучения на водительской конференции

Горловку «утюжат» ВСУ – о тяжелой обстановке в Донбассе сообщили военные ДНР

Горловку «утюжат» ВСУ – о тяжелой обстановке в Донбассе сообщили военные ДНР

Происшествия
еще новости
Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

Новости Украины
еще новости
Вашингтон ведет прямые переговоры с КНДР- Дональд Трамп

Вашингтон ведет прямые переговоры с КНДР- Дональд Трамп

Step by step: Аваков обсудил свой план по Донбассу с представителем Госдепа

Step by step: Аваков обсудил свой план по Донбассу с представителем Госдепа

Боевики обстреляли гражданские дома в Зайцево. Появились фото

Боевики обстреляли гражданские дома в Зайцево. Появились фото

«Не пейте воду»: Известно чем грозит затопление шахты «Юнком»

«Не пейте воду»: Известно чем грозит затопление шахты «Юнком»

Мировые новости
еще новости
Борьба с коррупцией: в Украине попался на получении неправомерной выгоды очередной чиновник

Борьба с коррупцией: в Украине попался на получении неправомерной выгоды очередной чиновник

Трудные переговоры: Ангела Меркель хочет обсудить ситуацию на Донбассе с президентом России

Трудные переговоры: Ангела Меркель хочет обсудить ситуацию на Донбассе с президентом России

В штабе АТО поделились плохой новостью с Донбасса

В штабе АТО поделились плохой новостью с Донбасса

Эксперты назвали продукты, необходимые для оптимальной работы мозга

Эксперты назвали продукты, необходимые для оптимальной работы мозга




Лента новостей
Россия сменила посла в Сирии - 23:42 Россия сменила посла в СирииApple и Google не присоединились к отказу от участия в кибератаках - 23:41 Apple и Google не присоединились к отказу от участия в кибератакахАваков обсудил в США возвращение Донбасса - 23:21 Аваков обсудил в США возвращение ДонбассаВторой день сбора психологов довузовских общеобразовательных учреждений МО РФ представлен в виде - 23:14 Второй день сбора психологов довузовских общеобразовательных учреждений МО РФ представлен в виде мастер-классовВ Армении заявили о начале «бархатной революции» - 23:11 В Армении заявили о начале «бархатной революции»Фанаты "Спартака" проведут 5 минут игры с "Тосно" в тишине в память о Жене Нагате - 23:05 Фанаты Госдеп: Новые санкции США против РФ по-прежнему рассматриваются - 22:42 Госдеп: Новые санкции США против РФ по-прежнему рассматриваютсяБорьба с коррупцией: в Украине попался на получении неправомерной выгоды очередной чиновник - 22:35 Борьба с коррупцией: в Украине попался на получении неправомерной выгоды очередной чиновникГунина победила Кулён в девятом туре чемпионата Европы по шахматам - 22:31 Гунина победила Кулён в девятом туре чемпионата Европы по шахматамПострадавшая в харьковском ДТП отказалась от претензий к Зайцевой - 22:18 Пострадавшая в харьковском ДТП отказалась от претензий к ЗайцевойПрактичная обувь на каждый день - 22:06 Практичная обувь на каждый деньВместо США на рынок России с удовольствием придут другие страны, — Володин - 22:00 Вместо США на рынок России с удовольствием придут другие страны, — ВолодинСрочный ультиматум «Большой семерки» по делу Скрипаля: ответ дали в Совфеде - 21:59 Срочный ультиматум «Большой семерки» по делу Скрипаля: ответ дали в СовфедеТрудные переговоры: Ангела Меркель хочет обсудить ситуацию на Донбассе с президентом России - 21:52 Трудные переговоры: Ангела Меркель хочет обсудить ситуацию на Донбассе с президентом России
Последние новости
Павлюченко поздравил "Спартак" с днем рождения - 03:16 Павлюченко поздравил Госдеп США: Минтранс РФ продлил разрешение на пролеты американских лайнеров - 03:00 Госдеп США: Минтранс РФ продлил разрешение на пролеты американских лайнеров В США начали клонировать сибирских мамонтов - 02:53 В США начали клонировать сибирских мамонтов СМИ: Представители США общались непосредственно с главой КНДР - 02:42 СМИ: Представители США общались непосредственно с главой КНДР Названы причины отказа украинца Усика от поединка в России  - 02:07 Названы причины отказа украинца Усика от поединка в России  Гройсман: Наша нация заслуживает свою поместную церковь - 01:59 Гройсман: Наша нация заслуживает свою поместную церковь Вашингтон ведет прямые переговоры с КНДР- Дональд Трамп - 01:42 Вашингтон ведет прямые переговоры с КНДР- Дональд Трамп Главный тренер "Калгари" отправлен в отставку - 01:36 Главный тренер Новый Touareg остался дешевле Audi Q7  - 01:17 Новый Touareg остался дешевле Audi Q7  СМИ: Трамп собирается продавать другим странам больше оружия - 01:07 СМИ: Трамп собирается продавать другим странам больше оружия В Донецке из-за обстрелов ВСУ прекращает работу фильтровальная станция - 00:31 В Донецке из-за обстрелов ВСУ прекращает работу фильтровальная станция "Брайтон" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" - 00:14 Step by step: Аваков обсудил свой план по Донбассу с представителем Госдепа - 23:49 Step by step: Аваков обсудил свой план по Донбассу с представителем Госдепа
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"