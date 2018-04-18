В Украине испытали новый противотанковый комплекс «Скиф» (фото)

В Украине провели испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф», являющегося экспортной версией «Стугна-П».

В КБ «Луч» отмечают, что изменения комплекса были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких почв и песка. Саму ракету не меняли, поскольку с самого начала она разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях.

Отмечается, что комплекс «Скиф» предназначен для поражения неподвижных и движущихся бронированных целей и способен делать это в условиях сложной видимости и ночью. Дальность стрельбы ПТРК в дневное время составляет 100–5000 м.

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