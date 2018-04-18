"Вашингтон" победил "Коламбус", Панарин и Овечкин набрали по 2 очка

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" в овертайме обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ.

Встреча, прошедшая во вторник в Колумбусе, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). В основное время в составе "Вашингтона" шайбы забросили Том Уилсон (26-я минута) и Джон Карлсон (35-я), которым ассистировал российский нападающий Александр Овечкин. У "Коламбуса" отличились Пьер-Лук Дубуа (32-я) и Артемий Панарин (45-я), который помимо гола записал на свой счет результативную передачу. Победу "Кэпиталз" во втором овертайме принес Ларс Эллер (90-я).

Российский голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 42 из 45 бросков и был признан второй звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Коламбуса". Четвертую игру команды проведут 19 апреля.

Также во вторник "Виннипег Джетс" в гостях одержал "сухую" победу над "Миннесотой Уайлд" - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Дублем отметился Марк Шайфли (20-я, 60-я). Счет в серии стал 3-1. Пятая игра пройдет 20 апреля в Виннипеге.