Вашингтон ведет прямые переговоры с КНДР- Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет прямые переговоры с КНДР на очень высоком уровне для организации президентского саммита. Об этом он сообщил журналистам 17 апреля во время встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ во Флориде.

«Мы также начали прямые переговоры с Северной Кореей. У нас были прямые переговоры на очень высоких уровнях, невероятно высоких уровнях, с Северной Кореей», – отметил Трамп и позитивно оценил тот факт, что такой диалог ведется.

«Они нас уважают. И мы относимся к ним с уважением… Мы поднимем вопрос похищенных граждан. Настало время поговорить, настало время решить проблему», – добавил он.