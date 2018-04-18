Великобритания начала семь расследований против RT из-за репортажей о Скрипалях

Британское ведомство Ofcom, которое контролирует выдачу лицензий на вещание для СМИ, инициировало семь проверок по факту выпуска в эфир передач об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей телеканалом RT. Речь идет о материалах, попавших в эфир с 17 марта по 16 апреля.

«До последнего времени [российское юридическое лицо RT] "ТВ-Новости" в своей работе несильно отличались по степени соответствия правилам от других каналов. Но после событий в Солсбери мы заметили значительное увеличения числа программ RT, которые требуют расследования на предмет нарушения правил вещания», — сказано в сообщении ведомства.

Только что британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу СЕМЬ новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор.



Сразу отвечаю: кота - не мы!

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 18 апреля 2018 г.