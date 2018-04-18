В Ереване «бархатные революционеры» осадили резиденцию премьера (ВИДЕО)

В столице Армении «бархатные революционеры», протестующие против вчерашнего избрания бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром страны, утром 18 апреля осадили резиденцию главы правительства.

Колонна протестующих беспрепятственно прошла мимо здания парламента и дошла до дверей резиденции премьер-министра на проспекте Баграмяна, 26.

Возглавляющий уличные протесты оппозиционный депутат Никол Пашинян объявил о начале блокады резиденции, призвав соратников не вступать в стычки с правоохранителями и не наносить ущерб государственному имуществу.

Дальнейшие шаги оппозиции, по его словам, уже обсуждены и определены. Пашинян собирается озвучить их в 19:00 в ходе анонсированного митинга на площади Республики.

Напомним, вчера депутаты Национального собрания Армении избрали Саргсяна премьер-министром страны. За его кандидатуру проголосовали 77 парламентариев, против — 17.

В связи с недавней конституционной реформой вся полнота власти в стране теперь сосредоточена в руках главы правительства, полномочия президента будут ограничиваться представительскими функциями.