Волонтёрам не придётся платить НДФЛ за билеты и съёмное помещение

Добровольцы не должны будут уплачивать НДФЛ за жильё, которое им предоставят на время исполнения их обязанностей, форменную одежду, проезд, страховку жизни и здоровья и другие преференции, которые положены добровольцам по законодательству о благотворительности.
Раньше добровольцы освобождались от уплаты подоходного налога только в тех случаях, когда они получали денежную компенсацию за эти расходы, а теперь обязанность уплачивать НДФЛ не возникнет и в случае, если волонтёр получит поддержку в натуральной форме — например, в виде билетов на поезд до места, где он будет оказывать помощь.
Госдума приняла соответствующий законопроект в третьем чтении 12 апреля, а Совет Федерации планирует одобрить его на пленарном заседании 18 апреля.
Поправки, позволяющие волонтёрам получать поддержку от добровольческих организаций, государственных органов и органов местного самоуправления, были приняты Госдумой в начале 2018 года.
Правительственный законопроект об освобождении волонтёров от НДФЛ дополняет их, выводя все предусмотренные законом формы поддержки из налоговой базы добровольцев.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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