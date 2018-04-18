Война санкций: В России могут заблокировать Booking.com?

Ответим на новые антироссийские санкции Соединенных Штатов Америки блокировкой популярного туристического сервиса Booking.com — предложил вчера Министерству культуры Сергей Войтович, возглавляющий ГК "Свой туристический сервис".Бизнес Войтовича, как несложно предположить, сильно страдает из-за самого факта существования сервиса Booking.com, поэтому если последний заблокировать на территории Российской Федерации, то дела у группы компаний "Свой туристический сервис" пойдут в гору. Ну а что — заблокировали же "Телеграм" для того, чтобы расчистить дорогу для мессенджера "ТамТам", так почему бы и не поставить эту практику на поток?"Когда мы обращаемся с предложениями о сотрудничестве в небольшие гостиницы, то получаем, как правило, отказы, которые объясняются очень просто — нам говорят, что сотрудничать с российскими туристическими операторами не очень-то перспективно, так как есть Booking.com, решающий вопрос индивидуального бронирования. Это, если что, именно то, чем мы занимаемся", — рассказывает Войтович.В общем, если заблокировать Booking в РФ, то российский турбизнес переживет просто-таки феноменальный расцвет — уверен бизнесмен. Да и на санкции заодно ответим.