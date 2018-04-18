В Раде призывают ввести уголовную ответственность для журналистов, «подрывающих оборону» Украины

Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от «Народного фронта» Сергей Пашинский на заседании комитета попросил сегодня народных депутатов подготовить законопроект об уголовной ответственности журналистов за публикацию ложной информации.

«Находятся какие-то ФСБшники, которые используют наших журналистов для сознательного подрыва обороноспособности государства. Именно поэтому мы провели консультации со многими фракциями в парламенте, я прошу наших депутатов во главе с господином Винником (нардеп от Блока Петра Порошенко. — ред.) вместе с комитетом свободы слова наработать изменения в законодательство в части ответственности, в том числе уголовной, за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо ложных сведений», — сказал Пашинский.

Винник пообещал предложить вариант документа в ближайшие недели.

Как сообщалось ранее, министр обороны Украины Степан Полторак за прошлый год, согласно опубликованной декларации за 2017-й, заметно разбогател. Он получил 645 тыс. грн зарплаты и 192 тыс. грн гонораров от Харьковского городского совета, а также почти 114 тыс. грн процентов по вкладу в Ощадбанке. В 2016 году зарплата была 539 тыс. грн и 86 тыс. грн гонорара.