За преступления в сфере госзакупок будут давать 12 лет тюрьмы

Максимальное наказание для преступников в сфере госзакупок составит 12 лет тюрьмы.

Для этого Уголовный кодекс РФ дополнят новыми статьями: «Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок». Изменятся и штрафы по статье 304 УК РФ «Провокация взятки либо коммерческого подкупа».

Автором изменений в законодательство стал президент России Владимир Путин. Их уже приняла Госдума, 18 апреля их рассмотрят на пленарном заседании Совета Федерации.

За злоупотребления в сфере госзакупок товаров, работ, услуг будет предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Если преступление было совершено группой лиц либо причинило особо крупный ущерб, то срок лишения свободы достигнет 7 лет.

Что касается подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок — штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей или можно будет лишиться свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа. Группа лиц за эти же деяния получит до 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 30-кратной суммы подкупа. Если преступление было совершено в особо крупном размере, то срок наказания увеличится до 12 лет тюрьмы.

Поблажки получат те, кто добровольно придёт в следственные органы и сознается в своих преступлениях или же будет активно помогать их раскрытию.

Пока что все преступления, связанные с так называемыми откатами при осуществлении госзакупок, квалифицируются по статьям УК РФ о хищении чужого имущества, мошенничестве, коммерческом подкупе, даче и получении взятки. При этом многие нарушения в этой сфере не могут рассматриваться как уголовно наказуемое злоупотребление служебным положением, поскольку действия эти совершают представители заказчика, которые не являются должностными лицами. Максимум, что им грозит сейчас — административный штраф в 50 тысяч рублей.

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