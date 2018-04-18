Заместителя командующего ВМС Украины отстранили от должности из-за жены-россиянки

Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого.

Такое решение министр принял во время своего недавнего визита в Одессу, сообщают украинские СМИ.

Гладкий отстранен на время служебного расследования, предметом которого является как гражданство жены военного, так и допущенные им «финансово-экономические нарушения».

Жена Гладкого Елена вместе с детьми два года жила в Крыму после его присоединения к России, а дочь капитана первого ранга выступала на соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб российской армии.

В пресс-службе ВМС Украины утверждают, что причиной отстранения Гладкого стали «выявленные недостатки в служебной деятельности».