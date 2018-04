Запах зараженного малярией человека привлекает к нему комаров

Группа исследователей из Великобритании, Нидерландов и Кении установила, что возбудитель малярии, живущий в крови человека, изменяет его запах, чтобы привлечь к нему как можно больше комаров.

В подтверждающем это эксперименте использовались носки 45 кенийских школьников, часть из которых была заражена малярией, но внешние симптомы болезни еще не проявлялись. Носки разных детей помещались в контейнеры, соединенные стеклянной трубкой. В трубку запускался комар, у которого была возможность выбора, в какую сторону ему лететь. Комары предпочитали лететь к носкам зараженных детей. Также большинство комаров выбирали носки, которые носил ребенок во время болезни, а не те, что носил он же после выздоровления.

Ученые проанализировали химические компоненты запаха и выявили среди них те, концентрация которых была повышена у больных малярией, и которые вызывали более активную реакцию у комаров (ее определяли, прикрепив к комарам миниатюрные электроды). Как оказалось, комаров привлекают гептановый, октановый и нонановый альдегиды. Если эти вещества добавить в искусственную приманку, имитирующую запах человека, комары летят к ней значительно охотнее.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.