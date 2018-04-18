Жизнь после смерти есть показало новое исследование немецких ученых

Ученых из разных стран мира на протяжении длительного времени интересует один-единственный вопрос – существует ли жизнь после смерти. Что происходит с человеком после полной остановки биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма, пытались выяснить медики. Новое шокирующее исследование немецких специалистов показало, что жизнь после смерти есть.

Недавнее изучение, касаемо гибели человека, снова подтвердило, что люди не умирают «насовсем». Эксперимент проводился с согласия девяти смертельно больных пациентов. Медики фиксировали состояние мозга перед их смертью, его изменение до наступления кончины и некоторое время после гибели.

Результаты оказались ошеломляющими. Медики выявили, что у каждого из больных были зарегистрированы мощные электрические импульсы, возникшие после остановки сердца, а головной мозг в момент кончины проявлял высокую электрическую активность.

Ученые, исследовав полученные данные, пришли к выводу, что мозг умирающего человека не только не прекращает свою работу, а наоборот, его активность увеличивается, чем при жизни. Данному феномену дали научное объяснение, назвав «распространяющейся депрессией».

Ученые предупреждают, что все эти процессы объяснимы, с точки зрения науки, и к отделению души от тела не имеют никакого отношения.