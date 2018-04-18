Зюганов пожаловался Чайке на систему «Мобильный избиратель»

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов написал письмо генеральному прокурору Юрию Чайке с жалобой на массовое двойное голосование при помощи системы «Мобильный избиратель» на президентских выборах. Как сообщает РБК со ссылкой на документ, речь идет о возможности проголосовать как по месту жительства, так и по месту регистрации.

«В условиях явно неадекватных оценок Центризбиркомом вышеописанной проблемы полагаю, только правоохранительные органы, координируемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации, способны выявить возможные преступные сговоры на массовое неоднократное голосование граждан, а также отдельные случаи повторного волеизъявления избирателей», — сказано в жалобе Зюганова.

В письме лидер КПРФ ссылается на проведенную его партией проверку, которая «достоверно» зафиксировала возможность неоднократного голосования граждан, подавших заявление о голосовании по месту пребывания.

Примерами он привел замруководителя юридической службы московского горкома КПРФ Валерий Цупко и представителя партии «Яблоко» Павла Мельникова, которым удалось проголосовать дважды.

Случаи 17 двойных голосований были отмечены агентством Reuters. На основании зафиксированных примеров Зюганов сделал вывод, что масштаб возможных нарушений сможет оценить только правоохранительные органы.

«Это электоральная брешь почти в 6 млн голосов. Пока не известно, сколько из них было подано незаконно. Если существуют способы обхода тех фильтров неоднократного голосования, о которых говорил ЦИК, результаты объективной проверки могут быть ошеломляющими» — заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.