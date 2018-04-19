24 апреля пройдет Fashion Business Day 2018

Хотите попасть в светскую хронику? Любите вспышки софитов и фотокамер?



24 апреля площадка Deworkacy Красный Октябрь объединит два модных мероприятия в одно грандиозное событ

Приходи и возьми выжимку всех знаний профессионалов своего дела. У тебя будет возможность пообщаться с успешными и состоявшимися - готовь интересующие вопросы.



Программа начнется с образовательного форума Fashion Business Day 2018. Главная тема форума – «Перспективы развития молодых российских брендов на модном рынке в эпоху перепостмодернизма».



Каждый участник сможет пообщаться с экспертами и профессионалами моды и просто погрузиться в атмосферу.



В перерывах между круглыми столами и мастер-классами в ходе кофе-брейков гостей ждут выступление артистов, фотосессии и плодотворный нетворкинг.