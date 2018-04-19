46-летний Джастин Теру увлекся 26-летней моделью, с которой познакомился в тренажерном зале

Джастин Теру

Хотя инсайдеры и говорят о том, что 46-летний Джастин Теру до сих пор тяжело переживает расставание со своей 49-летней супругой Дженнифер Энистон, сам актер это не показывает. Отнюдь — его личная жизнь кипит и то и дело становится предметом для обсуждения. И если еще недавно западные СМИ говорили, что Теру встречается с 25-летней художницей из Нью-Йорка, теперь они вовсю судачат о его новом увлечении. Как сообщают инсайдеры, Теру заинтересовался 26-летней моделью из Нью-Йорка.

Эрика Карденас и Джастин Теру

Актер и его новая предполагаемая возлюбленная попали под прицелы папарацци еще неделю назад — вместе они шли по улице Нью-Йорка, непринужденно общались и то и дело улыбались друг другу, а затем зашли в одно из кафе, чтобы выпить прохладительные напитки. Теперь же наконец появилась информация о таниственной незнакомке, которая, судя по всему, очень приглянулась актеру.

Эрика Карденас

Зовут эту милую девушку Эрика Карденас, а познакомился с ней Теру, как сообщают источники, в тренажерном зале. Правда, пока, как говорит инсайдер, они всего лишь друзья (но ведь как часто дружеские отношения со временем перерастают в нечто большее). Но как минимум один общий интерес, любовь к спорту, у них уже есть.