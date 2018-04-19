Акции «Русала» подорожали из-за переговоров с китайцами

Акции компании «Русал» подорожали в ходе торгов на Гонконгской бирже на 24,65%. По данным на 10:35 мск они стоили 1,77 гонконгского доллара (0,23 доллара США) за штуку, а на Московской бирже поднялись в цене до 23,49 рубля (+8,15%), пишет «Коммерсантъ».

Эксперты связывают рост стоимости акций «Русала» с переговорами между руководством компании и китайскими трейдерами, целью которых является нивелирование последствий введения антироссийских санкций со стороны США.

На этой неделе «Русал» обсуждал с представителями китайских компаний поставки алюминия в КНР и закупку глинозема, передает Bloomberg.

Отметим, что из-за американских санкций на этой неделе Лондонская биржа металлов (LME) ввела в отношении «Русала» временные ограничения, касающиеся торговли алюминием.

Крупнейшие японские трейдеры сырья отказались сотрудничать с российской компанией из-за страха перед попаданием в санкционные списки. В частности, компания Rusal Japan уже сообщила о прекращении поставок в Японию российского алюминия.