Аксенов: Форум в Ялте перечеркивает миф об изоляции Крыма и России

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что большое количество иностранных гостей на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) разрушает миф об изолированности региона и России.

Ранее сопредседатель оргкомитета мероприятия Андрей Назаров сообщал, что для участия в форуме зарегистрировались представители 71 государства. Организаторы ожидали меньшего количества зарубежный гостей.

Аксенов отметил, что в Крым приедут представители стран с общим населением более чем три миллиарда человек. Данный факт «вдребезги» разбивает сообщения о якобы изолированности полуострова и России в целом. Слова главы республики опубликованы на сайте регионального правительства.

Ялтинский международный экономический форум является ежегодным международным мероприятим в сфере экономики. Традиционно проводится в Крыму.