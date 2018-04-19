Американский генерал подтвердил наличие у России гиперзвукового оружия

Глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен заявил, что американские военные наблюдали, как Россия и Китай испытывают гиперзвуковые ракеты различного назначения.Он отметил, что не может рассказать о каких-либо технических характеристиках этих ракет, а также раскрыть способы, с помощью которых США получают подобную информацию. Тем не менее он посоветовал прислушаться к заявлениям Москвы о разработке современного вооружения."Вы должны верить заявлениям Владимира Путина о том, над чем он работает", — цитирует слова генерала Defence News.Как отмечает издание, Хайтен не упомянул о том, находится ли российская ракета в стадии проектирования или уже проходит эксплуатационные испытания, однако "было очевидно, что он воспринял слова Путина очень серьезно".Генерал добавил, что в последние годы Соединенные Штаты тоже тестировали гиперзвуковое оружие, однако испытания пришлось приостановить, поскольку они "не были успешными".Первого марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках "Посейдон", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник", авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии. Также он рассказал о создании гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.