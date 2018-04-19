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Аниме на фестивале Hinode Power Japan


Добавлено: 19 апр 2018 в 17:00, Категория: Шоу-бизнес
Аниме на фестивале Hinode Power Japan

Главный фестиваль японской культуры Hinode Power Japan – это уникальное событие, позволяющее посетителям соприкоснуться с японской культурой во всем ее многообразии: от кухни до эстрадной музыки, от боевых искусств до видео игр, от традиционной живописи и до популярнейших комиксов манга.
 
И, конечно же, представление японской культуры немыслимо без «аниме» – японской анимации – феномена современности, завоевавшего мировую популярность и имеющего поклонников всех возрастов, ведь сюжеты двумерных миров, характеры персонажей и события продуманы до мельчайших деталей и наполнены психологизмом, что выводит аниме далеко за рамки «строго детской мультипликации». 
 
К радости всех любителей и поклонников японской анимации в 2018 году фестиваль обрел уникального партнера, благодаря которому посетители смогут насладиться аниме на площадке фестиваля. Онлайн-кинотеатр японской анимации Wakanim – стриминг-сервис, позволяющий пользователям легально смотреть новые серии аниме сериалов в дубляже или с субтитрами одновременно с их релизом в Японии – представит для ознакомительного просмотра на русском языке первые серии самых ожидаемых аниме сериалов этой весны.  
 
Первая весенняя новинка – SWORD ART ONLINE ALTERNATIVE «GUN GALE ONLINE», спин-офф популярнейшей истории Sword Art Online о мире недалекого будущего, где была разработана технология полного погружения в виртуальную среду, открывшая новые возможности для виртуальных онлайн-игр и вместе с тем таившая огромную опасность – игра могла привести к смерти игрока в реальном мире. В спин-оффе события будут разворачиваться в виртуальном мире шутера на выживание Gun Gale Online вокруг игрока с ником Лленн с аватаром милой маленькой девушки в розовом камуфляже, прозванной впоследствии «Розовым демоном» за свою страсть в охоте на других игроков, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
 
Синопсис SWORD ART ONLINE ALTERNATIVE «GUN GALE ONLINE» (16+): Студентка Карэн Кохируимаки замкнулась в себе из-за своего огромного по японским меркам роста в 183 см. Однако, когда она пришла в GGO, сбылась её мечта: ей попался аватар маленького роста. Теперь она Лленн, игрок-одиночка из мира стали и пороха «Gun Gale Online», а роста в ней никак не больше полутора метров. Ей по душе всякие милые вещи вещи, и она сама, одетая во всё розовое — сосредоточие милоты. Однажды она обнаруживает, что ей очень нравится ПК, то есть охота на других игроков. И она берётся за это с таким размахом, что даже получает прозвище «Розовый демон». У Лленн завязывается дружба с загадочной красавицей Питоху, по совету которой они решают принять участие в командном турнире «Битва отрядов» 
 
Второй премьерой от Wakanim, которая ожидает любителей японской анимации на площадке фестиваля, станет аниме PERSONA 5 The Animation – анимационная адаптация культовой одноименной ролевой игры, разошедшейся миллионными тиражами и ставшей самой продаваемой игрой серии Persona. Это история проблемных подростков, которые, случайным образом попав в альтернативный мир и узнав о возможностях этого мира, формируют банду, чтобы искоренять злые помыслы из людских сердец. Но, как это обычно бывает, самые благие намерения порой могут привести к совершенно неожиданным последствиям, и новоявленной банде городских мстителей придется ответить за свои действия.
 
Синопсис PERSONA 5 The Animation (16+):  У старшеклассника Рэна Амамии обострённое чувство справедливости. Именно это стало причиной того, что его исключили из школы и дали условный срок. Теперь Рэн идёт в школу Сюдзин — единственную, которая согласилась принять проблемного ученика. Рэн находит там новых друзей и основывает банду «Похитители сердец», цель которой — искоренить зло в людях. Загадочное приложение для телефона открыло друзьям невероятные возможности, но сумеют ли они воспользоваться ими во благо? 
 
Во второй день фестиваля посетителей ждет продолжение научно-фантастического аниме STEINS; GATE 0 о приключениях эксцентричного самопровозглашенного ученого Окабэ Ринтаро, который вместе с группой своих друзей из «Лаборатории гаджетов будущего» приспособил микроволновую печь к отправке сообщений в прошлое. В сиквеле STEINS; GATE 0 действие развернется в мировой линии бета (бета-аттарктор), в которой миру грозит Третья мировая война за обладание машиной времени, а главному герою, Окабэ, переживающему сильнейший кризис из-за невозможности спасти Макисэ Крису от гибели, доведется столкнуться с программой, которая позволяет скопировать личность человека в искусственный интеллект.
 
Синопсис STEINS; GATE 0 (16+) : Отсутствующее звено аннулятора. Бесконечное блуждание по бесчисленным мировым линиям. Во время этого путешествия Окабэ наконец отказался от идеи спасти Курису от её печальной участи. Поэтому он возвращается в свой университет и погружается в рутинные исследования. Одновременно он регулярно посещает психиатрическую клинику и, не в силах исцелить рану в своём сердце, постепенно отвергает свое альтер эго самопровозглашенного безумного ученого.
 
Четвертой громкой премьерой весеннего сезона, с которой познакомит гостей фестиваля Wakanim, станет TOKYO GHOUL: RE – захватывающее продолжение фантастического аниме «Токийский гуль» об альтернативном мире, в котором наряду с обычными людьми живут гули – монстры, выглядящие как люди, но питающиеся человеческой плотью. 
 
Если в «Токийском гуле» зритель наблюдал за событиями в альтернативном Токио со стороны монстров, то продолжение TOKYO GHOUL: RE покажет происходящее глазами полицейских-охотников на гулей, но и они не так просты, как кажется на первый взгляд.   
 
Синопсис TOKYO GHOUL: RE  (18+): Они среди нас и питаются человеческой плотью. Остерегайтесь их... потому что внешность обманчива! Они похожи на людей, но на самом деле они гули. УБГ, организация, отвечающая за изучение и устранение гулей, основывает отряд «Куинкс» для борьбы с растущей угрозой. С чем эти получеловеческие существа и детектив Сасаки Хайсэ столкнутся на этот раз? 
 
Кроме аниме-релизов в зале для просмотров, на стенде онлайн-кинотеатра Wakanim, выполненном в тематике анимационной новинки сезона SWORD ART ONLINE ALTERNATIVE «GUN GALE ONLINE», будет работать уникальная фотозона, где каждый сможет сфотографироваться с главной героиней этого аниме Лленн, в костюме которой предстанет топ-косплеер и видеоболгер Кристина Финк. 
 
Стенд Wakanim на фестивале Hinode Power Japan будут представлять: президент компании Оливье Сервантес (Франция), а также российская команда актёров дубляжа «Студийная банда». Здесь же можно будет получить промокод на премиум-подписку в онлайн-кинотеатре японской анимации.
 
Кроме этого хедлайнером фестиваля Hinode Power Japan в этом году выступит японская рок-группа Yasuharu Takanashi & YAIBA с хитами из популярнейших аниме: «Наруто. Ураганные хроники» «Боруто. Следующее поколение Наруто», «Хвост феи» и других. Ёще одна гостья фестиваля – профессиональна сэйю Jenya, дебютировавшая в роли голосовой актрисы в аниме «Евангелион 2.22: Ты (не) пройдёшь» (Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance), озвучивавшая героинь в «Последний изгнанник: Среброкрылая Фам» (Last Exile: Fam the Silver Wing), «Девушки и танки» (Girls und Panzer) и других аниме, расскажет об уважаемой профессии голосовых актрёров сэйю, без которых не обходится ни одно аниме.
 
Также в рамках фестиваля будет представлен аниме-проект Мемориального музея искусства Укиёэ Ота, созданный при участии студентов факультета анимации Токийского дизайнерского института – в основу которого положены скетчи, нарисованные самым  известным японским художником гравюр укиё-э Кацусика Хокусай, которые также называют «манга Хокусая».

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Добавлено: 19 апр 2018 в 17:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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