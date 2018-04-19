АП предложила Путину провести инаугурацию на площади

Администрация президента России Владимира Путина подготовила для него два сценария проведения инаугурации, один из них подразумевает проведение церемонии на одной из центральных площадей Москвы. Об этом «Дождю» рассказали источники, информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Собеседники издания предположили, что Путин не согласится на идею принятия присяги под открытым небом, потому инаугурация состоится в Большом кремлевском дворце.

«Такие предложения были», — подтвердил Песков, но сообщил, что для торжественной церемонии все же готовят Большой кремлевский дворец.

Провести инаугурацию на расположенной внутри кремлевской стены Ивановской площади предлагал заместитель начальника управления президента по внутренней политике Александр Харичев. Еще один чиновник рассматривал возможность проведения церемонии на Красной площади, так как это «красиво».

«Всегда хочется чего-то нового, но президент часто с таким не соглашается», — отметил один из собеседников «Дождя».

Ранее церемонии инаугурации Владимира Путина и Дмитрия Медведева проходили в Андреевском зале Большого кремлевского дворца.