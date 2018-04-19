Апелляционный комитет РФС оставил в силе желтую карточку Смолова

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу "Краснодара" и оставил в силе четвертую желтую карточку нападающего Федора Смолова, сообщается на официальном сайте РФС.

Смолов в матче 26-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0) получил предупреждение за симуляцию, и эта желтая карточка стала для него четвертой, что означает автоматическую дисквалификацию на один матч. После игры арбитр Артем Чистяков признал, что ошибся в том эпизоде, и руководство "Краснодара" подало заявление об отмене предупреждения, но контрольно-дисциплинарный комитет РФС отклонил жалобу клуба, сославшись на отсутствие полномочий.

Как отмечается, "Краснодар" подал на решение КДК апелляцию, и апелляционный комитет РФС ее отклонил, оставив вердикт КДК в силе. Таким образом, Смолов пропустит из-за дисквалификации матч 27-го тура РФПЛ против московского ЦСКА, с которым "Краснодар" ведет борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.