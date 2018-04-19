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Блокировки Роскомнадзора добрались до «облака» Microsoft


Добавлено: 19 апр 2018 в 19:35, Категория: Новости на сегодня
Блокировки Роскомнадзора добрались до «облака» Microsoft

Десятки тысяч IP-адресов принадлежащей Microsoft облачной платформы Azure включены в реестр запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор.

В частности, ведомство направило провайдерам распоряжение о блокировке подсети 51.136.0.0/15, в которую входит 131 тысяча IP-адресов (данные из неофициальной копии выгрузки реестра). В заблокированный диапазон из 32 тысяч IP-адресов попадает подсеть 51.136.0.0/17, указанная в официальном списке IP-адресов датацентров Azure.

«Остальные адреса из включенной в реестр подсети также относятся к Microsoft», — утверждает «Медуза».

Azure — это программный продукт Microsoft, облачная платформа для хранения данных пользователями и компаниями. Роскомнадзор включил в реестр запрещенных сайтов лишь один из нескольких тысяч диапазонов относящихся к Azure адресов.

Напомним, с 16 апреля надзорное ведомство пополнило реестр запрещенных сайтов более чем 18 миллионами IP-адресов крупных хостинг-провайдеров — Google, Amazon и Digital Ocean, надеясь таким образом заблокировать мессенджер Telegram. Сам он при этом продолжает работать у большинства российских пользователей, но сторонние сайты, не имеющие к Telegram никакого отношения, функционируют с перебоями из-за действий РКН.


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Добавлено: 19 апр 2018 в 19:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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