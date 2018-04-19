Будни молодых родителей: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт сходили на баскетбольный матч

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер

Если в первый месяц после рождения ребенка 20-летняя Кайли Дженнер не спешила возвращаться к светской жизни и, как сообщали инсайдеры, не очень-то по ней скучала, то теперь она все чаще стала появляться на публике — видимо, материнские будни не сильно ее прельщают.

На прошлой неделе она вовсю развлекалась со своей подругой Джордан Вудс и старшей сетрой Кортни Кардашьян на фестивале Coachella, а вчера вместе со своим 25-летним бойфрендом Кайли была замечена на баскетбольном матче в Хьюстоне, родном городе ее возлюбленного (кстати, до того как они стали родителями, влюбленные подобные спортивные события посещали регулярно).

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер

В очередной раз сменив имидж, телезвезда появилась на спортивном мероприятии с темным каре (а ведь еще недавно она носила яркие парики, которых в ее коллекции собралось несколько десятков) и черном наряде.

Как рассказали очевидцы, несмотря на все слухи о проблемах в отношениях Трэвиса и Кайли, молодые родители не скрывали нежных чувств по отношению друг к другу, держались за руки и целовались.

Кайли Дженнер