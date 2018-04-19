ЦБ РФ предупредил о влиянии санкций на ключевую ставку

Антироссийские санкции вынудят Банк России замедлить темы снижения ключевой ставки, сообщила зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. По ее словам, после введения новых ограничительных мер со стороны США «вероятность снижения, конечно же, снизилась по сравнению с тем, как ожидали в прошлый раз», и траектория изменения ставки «чуть-чуть скорректируется вверх».

«Она медленнее будет снижаться по сравнению с тем, что мы планировали раньше, но насколько медленнее — это также нужно посмотреть, это опять-таки будет зависеть от прогноза всех других параметров. Я бы никаких сейчас не исключала вариантов, но исходя из той информации, которая новая есть, вероятность снижения снизилась», — цитирует Юдаеву ТАСС.

Тем не менее, заверила зампред Банка России, регулятор не отказывается от планов по завершению перехода к нейтральной денежно-кредитной политике до конца 2018 года — но, возможно, реализует их позже, чем ранее рассчитывал.

Ранее сообщалось, что велики шансы на снижение ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров Центробанка, которое состоится 27 апреля. В 2007 году ЦБ РФ снижал ключевую ставку шесть раз, в нынешнем году — дважды. В настоящее время она составляет 7,25%.