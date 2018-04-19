ЦБ возобновил закупку валюты после обвала рубля

18 апреля Банк России купил иностранную валюту на 17,5 млрд рублей в интересах Минфина. Объем операции составил 17,5 млрд рублей, следует из статистики на сайте регулятора.

С 6 апреля, после публикации новых санкционных списков Минфина США, график закупки был изменен. Курс доллара поднялся до 65 рублей за единицу валюты, курс евро превысил 80 рублей. Начиная с 10 апреля, закупки не проводились, хотя должны были ежедневно составлять 11,5 млрд рублей.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов обосновал заморозку закупок желанием снизить волатильность на валютном рынке.

19 апреля 12:25 мск доллар торгуется на Московской бирже по 61,17 рубля, евро — 75,75 рубля. Официальные курсы валют на 20 апреля, установленные ЦБ, составляют 60,86 рубля за доллар и 75,4 рубля за евро.