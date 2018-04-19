Дарья Донцова, победившая рак, напишет книгу об онкологии

65-летняя писательница Дарья Донцова ещё в 1998 году пережила рак молочной железы, с тех пор она активно участвует в мероприятиях, рассказывающих о проблемах онкологии. Более того, Дарья Донцова стала лицом образовательной кампании «Силы есть», которая помогает людям справиться и излечиться от онкологии.

17 апреля Донцова презентовала книгу "Силы есть", где рассказывается об историях людей, которые смогли побороть страшный диагноз - рак. К слову, книга доступна и в электронной версии, где её можно прочесть онлайн.