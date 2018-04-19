Депутат Верховной Рады рассказал, кто несет ответственность за создание "Луганской народной республики"

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко дал показания по делу бывшего губернатора Луганской области и главы скандально известной "Партии регионов" Александра Ефремова.Ляшко уверен - если бы Ефремов не подыгрывал луганским сепаратистам, Луганск по-прежнему был бы частью Украины и не было бы никаких предпосылок к появлению так называемой "ЛНР".Напомним, Александр Ефремов был задержан сотрудниками правоохранительных органов 30 июля 2016 года в киевском аэропорту, откуда он собирался вылететь в Вену к сыну. Его обвиняют по пяти пунктам: организации захвата здания Луганской областной государственной администрации; пособничестве захвата здания управления СБУ в Луганской области; совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; содействии в создании и деятельности террористической организации ЛНР; государственной измене.