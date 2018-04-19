Дипломатический скандал: европейские политики приехали в оккупированный Крым

19 апреля на территории оккупированного Российской Федерацией полуострова Крым открылся международный экономический форум, на который приехали также и политики из европейских стран.Точное количество политиков из стран ЕС пока неизвестно. Ранее организаторы форума анонсировали приезд большой делегации из Германии и Австрии, а также участие делегатов из Италии и Греции.Согласно украинскому законодательству, в случае нарушения иностранцами правил пересечения админграницы с Крымом въезд в Украину им будет запрещен.