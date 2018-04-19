Дуров: Telegram остается доступным в РФ несмотря на блокировку

Telegram остается доступным российским пользователям. Об этом написал создатель мессенджера Павел Дуров на своей странице ВКонтакте.

«Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокировку властями РФ более 18 миллионов IP-адресов за последние 4 дня.

Спасибо всем, кто участвует в Цифровом Сопротивлении. Все больше IT-предпринимателей, программистов, системных администраторов делом помогают обеспечивать гарантированные Конституцией права россиян», — заявил Дуров.

Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден поддержал ответ Павлв Дурова на блокировку Telegram.

Фото: 24СМИ