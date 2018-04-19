Движение в центре Москвы перекроют из-за ММКФ

Автомобильное движение на ряде улиц в центре Москвы будет ограничено движение в связи с открытием 40-го Московского международного кинофестиваля, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

19 апреля с 16:00 до 23:00 мск будет перекрыто движение по Малой Дмитровке, от Успенского переулка до Страстного бульвара, и на участке Большого Путинковского переулка, от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы. С 23:00 до 5:00 мск полностью перекроют движение по Большому Путинковскому переулку, от улицы Малая Дмитровка до Тверской улицы.

ММКФ-2018 пройдет на два месяца раньше из-за чемпионата мира по футболу — с 19 по 26 апреля. Фильм открытия киносмотра — итальянская драма «Неаполь под пеленой». Российская программа откроется фильмом «Непрощенный» Сарика Андреасяна, посвященным истории Виталия Калоева — вся его семья погибла в авиакатастрофе над Боденским озером, а два года спустя Калоев убил авиадиспетчера, которого считал ответственным за трагедию. Роль Виталия Калоева в ленте исполнил Дмитрий Нагиев.

Между тем 18 апреля сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал 10-балльные пробки в столице впервые в 2018 году. Однако столичные власти отказались верить в эти данные. Центр организации дорожного движения мэрии Москвы объявил, что данные «Яндекс.Пробок» не отражают реальную картину, загруженность улиц вечером 18 апреля составляла всего лишь 9 баллов.