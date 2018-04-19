Экипажи «Терминаторов» ЮВО в рамках контрольных занятий отработали высадку штурмовых групп спецназа

В период проведения контрольных занятий за зимний период обучения летчики армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) выполнили задачи по высадке штурмовых групп специального назначения посадочным способом и их прикрытию с воздуха.

Высадка проходила одновременно с четырех десантно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», прикрытие которых осуществляли экипажи ударных вертолетов Ми-35.

Помимо этого, летный состав армейской авиации отработал обнаружение наземных целей и применение ракетно-бомбового и стрелково-пушечного вооружения по мишеням, обозначающим колонны бронированной и автомобильной техники, объекты и укрепления условного противника.

Всего в полетах на боевое применение приняли участие более 10 экипажей армейской авиации Южного военного округа.