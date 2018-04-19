Экс-главу администрации Нижнего Новгорода объявили в розыск из-за взятки

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила, что экс-глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и его бывший заместитель Владимир Привалов стали фигурантами уголовного дела по факту получения взятки.

«В Главном следственном управлении СК возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)», — цитирует Петренко «Интерфакс».

Следствие считает, что в 2012-2013 годах глава нижегородской администрации и его зам получили — лично и через посредников — 17 млн рублей взятки от местного предпринимателя.

«Кондрашов объявлен в розыск, а Привалов и посредники в получении взятки - предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин задержаны, им предъявлено обвинение и перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила представитель СКР.

Напомним, Кондрашов с 2005 года входил в состав Нижегородской городской думы, а в конце 2010 года возглавил городскую администрацию. За его отставку депутаты гордумы проголосовали 22 июля 2015 года, отклонив отчет чиновника за предыдущий год. Контракт с Кондрашовым был расторгнут 7 октября 2015 года.