Экс-президент США: «Путин агрессивный, его нельзя недооценивать»

Президент России Владимир Путин является очень агрессивной личностью, которую нельзя недооценивать.

Об этом заявил экс-президент США Джордж Буш-младший. Политик отметил, что ему в свое время удалось «разглядеть душу» Путина, заглянув тому в глаза.

Буш уточнил: «Когда я говорил о том, что посмотрел в его глаза и увидел его душу, Россия была разорена. Ненадолго. И вот, цены на нефть выросли — и Путин изменился. Он очень умный тактик».

По словам Буша, проблема Путина в том, что в целом к большинству вопросов он подходит так: «Я собираюсь победить, а США проиграют».

Экс-президент добавил: «Он очень агрессивная личность, и он желает восстановить советское влияние. Даже несмотря на то, что Советского Союза больше нет. Поэтому я всегда полагал, что Соединенным Штатам важно быть крайне напористыми, имея дело с Путиным. Не воинственными, но напористыми. Его нельзя недооценивать».