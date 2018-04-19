Эван Рэйчел Вуд добилась равноправия судом

30-летняя актриса Эван Рэйчел Вуд женщина сильная и стойкая. Добиваться равноправия и справедливости она решила судом. После долгих заседаний и неприятных историй она всё же смогла добиться своего. Чтобы избежать обвинений в дискриминации, продюсеры HBO к третьему сезону сериала «Мир дикого запада», в котором актриса играет одного из киборгов, сравняют зарплаты мужчин и женщин.



Актриса просто не смогла сдержать своей радости и рассказала изданию The Wrap свои эмоции: «Когда мне сказали о равной оплате труда, я едва сдержала слезы. Мне никогда не платили столько же, сколько коллегам-мужчинам».

Раннее Эван Рэйчел Вуд выступила в Судебном комитете США и дала показания по делу об изнасиловании, совершенном в отношении нее. Знаменитость также настаивала на принятии поправок в Законе о насилии против женщин во всех 50 штатах.

В своем пятиминутном выступлении звезда в подробностях рассказала о жестоком надругательстве, жертвой которого она стала, а также о последствиях случившегося.

«Это происходило постепенно, а со временем только обострилось. Затем последовали угрозы моей жизни. Человек, который говорил о любви ко мне, насиловал меня. Но хуже всего было то, что он связывал мои ноги и руки. Он мучил меня морально и физически. Это продолжалось до того момента, пока мой обидчик не начинал чувствовать, что я стараюсь доказать и показать ему свою любовь», — рассказала она.



«В те моменты, когда меня мучили, избивали и говорили мне чудовищные вещи, я думала, что могу умереть. И не только потому, что мой обидчик говорил: «Я могу убить тебя в любой момент». Еще и из-за того, что мне казалось, будто тело мне не принадлежит. Я слишком сильно боялась убежать», — вспомнила актриса, отметив при этом, что люди, пережившие изнасилование, довольно часто вновь становятся жертвами.

Вуд также рассказала, что дважды пыталась покончить жизнь самоубийством, а затем была вынуждена лечь в психиатрическую клинику: «Это был поворотный момент в моей жизни, когда я обратилась за профессиональной помощью, чтобы справиться со своей травмой. Однако не всем так везет, и для других порой все заканчивается более плачевно.»

Напомним, что впервые об изнасиловании актриса рассказала осенью прошлого года. «Люди удивляются, почему многие женщины не рассказали об этом раньше. Ведь если одна женщина сделает публичное заявление, то сразу появятся и другие с такой же проблемой, и тогда ворота откроются,» — рассказывала звезда. Однако имен агрессов Эван так и не назвала.