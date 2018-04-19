ФАС связала подорожание бензина с сельским хозяйством

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев объяснил рост стоимости бензина на автозаправочных станциях в России сезонным фактором.

«Общая ситуация — она стандартная для этого периода времени. Посевная же. В ноябре-декабре она упадет, а в среднем будет в пределах инфляции», — цитирует Артемьева РИА Новости.

Ранее Росстат обнародовал данные, согласно которым средняя розничная цена бензина на российских АЗС преодолела психологическую отметку в 40 рублей за литр. По данным на 16 апреля литр бензина продавался по 40,09 рубля.

Напомним, в апреле ФАС вынесла трем нефтяным компаниям предупреждение по поводу создания дефицита бензина на рынке.