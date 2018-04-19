ФИФА оштрафовала "Спортинг", "Бенфику" и "Сельту" за нарушения при трансферах

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал лиссабонские "Спортинг" и "Бенфику", а также испанскую "Сельту" за нарушения трансферного регламента, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Как сообщается, "Бенфика" оштрафована на 150 тысяч швейцарских франков, "Спортинг" должен заплатить штраф в размере 110 тысяч франков, а "Сельта" оштрафована на 65 тысяч в той же валюте. Согласно релизу, все три клуба понесли санкции за то, что заключили контракты с игроками, которые позволяют третьим лицам влиять на дела и независимость клубов.

Также за нарушение трансферного регламента оштрафован катарский клуб "Аль-Араби", который должен теперь выплатить 187,5 тысяч швейцарских франков. Кроме того, за нарушение сразу нескольких положений трансферного регламента штрафом в 690 тысяч франков наказана Лаосская федерация футбола (LFF).

Также сообщается, что дисциплинарный комитет ФИФА завершил разбирательство по обвинению Футбольной ассоциации Англии (FA) в отношении игрока юношеской сборной Испании (до 17 лет) в оскорблении игрока английской команды во время финала первенства мира в Индии в 2017 году. ФИФА не нашла никаких доказательств обвинений и отклонила жалобу.