Финансовые спекулянты аплодируют тандему Набиуллина-Греф

Сбербанк по итогам своей деятельности в 2017 году, которая во многом была обеспечена зачисткой финансового сектора страны российским ЦБ во главе с Эльвирой Набиуллиной (суть "оздоровления" – уничтожение конкуренции на отечественном финансовом рынке), выплатит рекордные дивиденды, в т.ч. своим акционерам-нерезидентам более 1 млрд долларов.

Финансовые спекулянты всех мастей, стоя, аплодируют тандему Набиуллина-Греф. В результате последствий "Урагана Эльвира", когда огосударствление финансового сектора страны достигло уровня в 70% (Сбербанк - более 50), а клиентская масса со своей денежной ликвидностью валом повалила в т.н. госбанки, "контора Грефа", как главный бенефициар "политики оздоровления" (читай – олигополизации) по итогам минувшего года (решение Наблюдательного совета кредитного учреждения) направит на дивиденды 271 млрд руб.

Половину суммы получит ЦБ, как акционер, владеющий контрольным пакетом, вторая половина достанется миноритариям-нерезидентам. Дивиденды составят 36,2% от чистой прибыли Сбербанка по МСФО, которая выросла в 2017 году на 38% и составила 748,7 млрд руб.

В ближайшие три года Сбер планирует увеличить долю чистой прибыли, которую будет направлять на выплаты акционерам, до 50%. В конце прошлого года Сбербанк представил свою стратегию развития до 2020 года, в рамках которой чистая прибыль банка должна увеличиться до 1 трлн рублей.

От радужных реляций перейдем к самому интересному – структуре капитала крупнейшего российского банка, который многие считают, не вникая в суть происходящего, государственным финансовым учреждением.

Действительно, Банку России принадлежит контрольный пакет в Сбербанке - 50% плюс одна акция. Данный факт уже привел к беспрецедентному конфликту интересов: с одной стороны ЦБ – мегарегулятор отечественного финансового рынка, который, по идее, должен быть заинтересован в конкуренции, демонополизации, создании условий для предотвращения формирования олигополий, а с другой – акционер крупнейшего госбанка страны, заинтересованный в ежегодном увеличении чистой прибыли, росте объема выплат по дивидендам, создании "тепличных" условий для подконтрольного банка.

Очевидно, команда госпожи Набиуллиной уже давно играет на стороне курируемого "банка Грефа". Профучастники рынка открыто заявляют, что политика ЦБ по "оздоровлению банковского сектора" - это политика в интересах "пятибанкирщины", в которой львиная доля принадлежит Сбербанку.

Удивляет тот факт, что данный конфликт интересов не стал поводом для серьезного анализа и последующих действий по его нейтрализации на государственном уровне. Если в экспертом сообществе и среди профучастников рынка тема является доминантной, то ни в правительстве, ни в парламенте, ни в ФАС, ни в Счетной палате данная проблема не является ключевой. Все всё понимают, но делают вид, что конфликта интересов нет.

Эта ущербная политика уже привела не столько к огосударствлению финансового рынка, гигантскому перетоку клиентов и ликвидности, сколько к окончательному "замораживанию" статус-кво, где полностью стираются границы между государственными и частными интересами бенефициаров.

Дальше - больше. Телеканал "Царьград" предметно проанализировал структуру миноритариев-нерезидентов. Цифры нас повергли в шок! Так, доля американских инвесторов в торгующихся на биржевых площадках "свободных" акциях Сбербанка достигла 40%. Финансовым воротилам из Великобритании принадлежит 29,5% акций Сбера. Итого почти 70% "свободных" акций у американцев и британцев, которые в ежедневном режиме грозят России новыми пакетами санкций.

Становится очевидным, в чьих интересах бушевал и бушует "Ураган Эльвира". Главные бенефициары – финансовые спекулянты из США и Великобритании. Именно они по итогам прошлого года получат от Сбера, по меньшей мере, 1 млрд долларов! Анализируя годовые отчеты Сбербанка, "Царьград" обнаружил весьма интересное обстоятельство – выплаты за 2017-й станут рекордными.

Следовательно, ЦБ, как крупнейший акционер, и нерезиденты из США и Великобритании получат беспрецедентный кэш, который во многом был обеспечен одним основополагающим фактором – "тепличными" условиями госпожи Набиуллиной для "своих". Ни у одного другого профучастника отечественного финансового рынка не было и нет тех благоприятных условий, в которых работает Сбер.

Вернусь к нерезидентам, владеющим контрольным пакетом "свободных" акций. Не так давно в российскую прессу попала переписка, которую руководство Сбербанка вело с администрацией Белого дома через своего лоббиста в США. Из этих писем следует, что крупнейший банк России во главе с господином Грефом готов "ходить на задних лапках" перед Западом и уступать во всем, лишь бы не потерять статус "своего банка". За эти "коврижки" Греф готов забыть про честь и интересы России. Кэш, рост чистой прибыли, с которой "по-братски" поделимся с вашими представителями-владельцами акций Сбербанка. Сдать финансовый и национальный суверенитеты страны – фундаментальный принцип, которым руководствуется нынешний топ-менеджмент кредитного учреждения.

Сбер не только направляет гигантские суммы денег на лоббирование своих интересов в США, но и заискивает перед тамошними чиновниками, которые, к слову сказать, готовят новые пакеты антироссийских санкций. Активную переписку с Вашингтоном господин Греф через своего личного представителя ведёт с помощником госсекретаря по делам Евразии. В письмах говорится, что некий Эдиссон Смит, лоббирующий интересы Sberbank CIB, настойчиво добивался встречи с высокопоставленными чиновниками американского Госдепартамента. Цель - обсудить вопросы, связанные с введением антироссийских санкций и касающиеся деятельности Сбербанка.

Помимо общих разъяснений того, насколько старым и уважаемым во всём мире финансовым учреждением является Сбер, в письме отмечается, что топ-менеджмент банка намерен обсудить с американскими должностными лицами тот факт, что… господин Греф попал таки в т.н. "кремлевский доклад", с чем на Вавилова (центральный офис банка) категорически не согласны. На лоббирование своих интересов в столице США господин Греф ежегодно тратит миллионы долларов. Со Сбером на связи известные лоббисты из Podesta Group и Madison Group, которые проводят постоянную работу с сенаторами и конгрессменами в защиту интересов тех, кто готов пожертвовать российским национальным суверенитетом и пресмыкается перед структурами, грозящими "разорвать в клочья российскую экономику".

Очевидно, что крупнейший госбанк России фактически не принадлежит нашей стране. Формально его контролирует ЦБ, но по факту Сбербанк уже давно попал под контроль заокеанских "кураторов" Грефа и Ко. Поэтому особо не стоит удивляться тому, что в ближайшее время Россия заплатит своим "западным партнерам", американским и британским финансовым спекулянтам, более 1 млрд долларов.

С формальной точки зрения, происходящее безукоризненно, существующая модель экономики заточена на выплату "дани" тем, кто чуть ли не в ежедневном режиме вводит новые ограничения в отношении нашей страны и ее предприятий. Пришло время поставить точку (или многоточие?) в этом вопросе.

На предстоящем годовом собрании акционеров Сбербанка основной акционер – Банк России может заблокировать решение о выплате рекордных дивидендов. Деньги, например, можно направить на пополнение собственного капитала Сбера. Да, государство (в лице ЦБ) лишится крупной суммы, но и "западные партнеры" останутся "с носом". Понимаю, Минфин выступит категорически против данного предложения, деньги уже наверняка распределены по "важным статьям", однако в ситуации, когда вас откровенно и без обиняков называют "врагом западных ценностей", лучше проявить бойцовские качества, чем пресмыкаться перед американскими и британскими финансовыми спекулянтами.

Пришло время определиться с приоритетами, а заодно решить один из фундаментальных вопросов: ЦБ – регулятор или собственник крупнейшего банка страны, уничтожившего конкуренцию на отечественном банковском рынке?

P.S. О том, что Вашингтон не намерен "суетиться под клиента" в отношении банка Грефа, говорит еще один факт: сегодня агентство Fitch предупредило, что для Сбера начинаются весьма тяжелые дни. И связаны они с новым пакетом санкций американского Минфина, в "черный список" которого были внесены структуры, подконтрольные олигархам Дерипаске и Вексельбергу. Наибольшие риски, по мнению аналитиков Fitch, сосредоточены на балансе Сбербанка - они достигают $11 млрд, или 20% капитала.

Выйти из "токсичных" активов Сбер не сможет без господдержки: активный рынок отсутствует, а сохранение их на балансе потребует реструктуризации и дополнительных отчислений в резервы. Можно обойтись и без вливания со стороны бюджета, Сбербанк сам способен доначислить резервы за счет своей рекордной прибыли. Каким будет решение? Ответ будет дан на предстоящем годовом собрании акционеров. Предположу, что господин Греф пожелает получить господдержку за счет российских налогоплательщиков и… выплатить рекордные дивиденды своим заокеанским друзьям. Надеюсь, что я ошибусь в своем прогнозе.

Юрий Пронько

https://business.tsargrad.tv/articles/tandem-gref-nabiullina-dejstvuet-v-interesah-ssha-i-velikobritanii_126380