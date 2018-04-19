Forbes назвал богатейших бизнесменов России

Российский журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов страны за 2018 год. По данным издания, с 2016 года количество обладателей состояний, превышающих миллиард долларов, выросло с 77 до 106 человек. В списке Forbes появилось 29 новых имен.

Прошлогодний лидер первой тройки Леонид Михельсон потерял 400 млн долларов и занял третье место.

В первую пятерку вошли Владимир Лисин (черная металлургия, транспортная инфраструктура, логистика) с состоянием 19,1 млрд долларов, Алексей Мордашев (черная и цветная металлургия, туризм, машиностроение) — 18,7 млрд долларов, Леонид Михельсон (газ нефтехимия) — 18 млрд долларов, Вагит Алекперов (нефть, инвестиции) — 16,4 млрд долларов, Геннадий Тимченко (газ, нефтехимия, строительство, логистика, инвестиции) — 16 млрд долларов.

Совокупное состояние всех двухсот богатейших российских предпринимателей за год выросло на 5,4%, или на 25 млрд — до 485 млрд долларов.