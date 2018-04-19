Футуристические пейзажи и кружево в новом лукбуке Incanto

Футуристические пейажи и кружево, казалось бы, несовместимые понятия. Но дизайнеры бельевого бренда пошли на провокацию. Для модной космической одиссеи бренд пригласил очаровательную Ноэль Берри, уже полюбившуюся поклонникам марки. Она стала первой женщиной, которая осмелилась совершить головокружительный полет. В ее «саквояже» только самое необходимое – новая капсульная коллекция Very Sexy. Боди, корсеты, провокационные сеты, декорированные молниями. Коллекция уже доступна в магазинах бренда.







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