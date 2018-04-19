Генсек НАТО отказался активировать устав о коллективной обороне из-за Скрипаля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инцидент с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не подпадает под действие пятого пункта устава НАТО о коллективной обороне, сообщает РИА Новости.

Выступая в Университетском колледже Лейдена в Гааге, Столтенберг отметил, что альянс должен реагировать «пропорционально и взвешенно». Подчеркнув серьезность случившееся в британском Солсбери, генсек НАТО, тем не менее, заявил, что «это не тот инцидент, не та атака, которая требует пятого пункта» и альянс не станет задействовать пресловутый пятый пункт устава о коллективной безопасности «каждый раз, когда происходят серьезные инциденты».

Глава НАТО также напомнил, что альянс уже отреагировал на случившееся со Скрипалями сокращением численности российского постпредства при НАТО, поскольку именно Москву британские власти обвинили в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери. Российская сторона отвергает эти обвинения.



Ранее Следственный комитет РФ рассказал о ходе расследования британского инцидента. Напомним, поскольку Юлия Скрипаль является гражданкой России, СКР возбудил дело о покушении на нее. В СКР отметили, что в очередной раз направили британской стороне запрос о правовой помощи по делу об отравлении Скрипалей, а также дополнительный запрос с просьбой разрешить российским следователям допросить Юлию Скрипаль. Однако ответ до сих пор не поступил.