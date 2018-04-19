Газета The Wall Street Journal сообщила, что руководство ФРГ собирается просить США освободить немецкие компании от участия в санкциях против России.

Министр финансов Германии Олаф Шольц в рамках поездки в Вашингтон хочет добиться особых условий для немецкого бизнеса в данном вопросе. Также канцлер Германии Ангела Меркель планирует обсудить эту ситуацию на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, которые состоятся в конце месяца.

По данным газеты, на освобождении компаний от санкций настаивают такие гиганты, как Siemens, Daimler и Volkswagen. Они ведут успешный бизнес в России. По некоторым оценкам, новые санкции могут обойтись Германии в сотни миллионов евро.