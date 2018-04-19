Глава Генштаба ВС встретился с командующим силами НАТО в Европе

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединенными Вооруженными силами НАТО Кертис Скапаротти обсудили военную деятельность НАТО и России в Европейском регионе. Как сообщает Минобороны России, переговоры состоялись в Баку.

В ходе переговоров военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в Европейском регионе, повышения мер доверия и предотвращения инцидентов.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Сирии, подчеркнув важность взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

Ранее Россия отказалась назначать постпреда в НАТО. Директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Андрей Келин подчеркнул, что должность будет вакантна до тех пор, пока альянс не продемонстрирует готовность к серьезной совместной работе.